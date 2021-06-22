Россияне высказали отношение к обязательной вакцинации

Половина россиян (49%) относятся положительно к обязательной вакцинации от коронавируса работающего населения Москвы и Подмосковья. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМа.

30% граждан выступили против введения подобных мер. Ещё 16% опрошенных заявили о нейтральном отношении. Чаще всего против обязательной вакцинации высказывались жители столицы и Санкт-Петербурга (30%), а одобряли такое нововведение жители городов с населением до 100 тысяч человек (54%).

Большая часть респондентов (56%) считают, что решение властей соответствует эпидемиологической ситуации, однако четверть участников опроса не согласны с ними. Также 52% россиян уверены, что такая мера позволит остановить распространение коронавируса в столице и по области. Противоположного мнения придерживаются 34%, а 16% не определились.

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