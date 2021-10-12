Россияне рассказали, из-за чего ссорятся на работе

Конфликты с сотрудниками не происходят у 30% россиян, занимающих руководящие должности, и у 47% подчинённых. Начальники чаще ссорятся с подчинёнными из-за профессиональных качеств, а подчинённые с начальниками – из-за неверных решений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования компании Rambler&Co.

Согласно результатам опроса, конфликтов с командой не случается у 30% руководителей. У 44% россиян конфронтация связана с профессиональными качествами сотрудников, у 15% - с неверно принятыми решениями, у 6% - с зарплатой, 5% ссорятся по личным причинам. 77% руководящих работников решают проблемы с помощью компромисса, 11% перестают работать с конфликтными работниками, а 9% остаются при своём мнении и ждут, когда инцидент будет исчерпан. Ещё 3% привлекают третью сторону для решения споров.

При этом «бесконфликтных» работников больше среди тех, кто не занимает руководящих должностей - 47%. 23% респондентов ссорятся с начальством из-за неверных решений, 13% - из-за профессиональных качеств, 10% - из-за вопросов, связанных с зарплатой, 7% - по личным причинам. 53% опрошенных решают проблемы с помощью компромисса, 36% остаются при своём мнении, 9% меняют работу, 2% привлекают третью сторону для решения конфликта.

Среди качеств хорошего руководителя опрошенные ценят профессионализм (20%), стратегическое видение (15%), а также спокойствие (12%). Также среди важных качеств называли стрессоустойчивость и вежливость, коммуникабельность, рациональность, эрудированность и харизматичность. Опрос проходил с 6 по 11 октября 2021 года среди более чем двух миллионов пользователей портала Rambler, из них 30% женщин и 70% мужчин.

Ранее сообщалось, что 67% жителей России считают высокую зарплату признаком идеальной работы. Второе место с 58% заняла стабильность, а третье — хороший коллектив, важность которого отметили 48% респондентов. Ещё 38% россиян отдали голоса за комфортные условия труда, 30% — за удобное расположение и близость к дому.