Россияне рассказали, хотят ли они возвращаться в офис после пандемии

https://static.news.ru/photo/7185888e-acad-11eb-a114-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России в исследовании Райффайзенбанка рассказали, хотят ли они возвращаться в офис после пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

В опросе приняли участие тысяча жителей крупных российских городов. За последний год 54% респондентов работали дистанционно на постоянной основе, ещё 22% — около полугода, периодически возвращаясь на рабочее место, остальные 24% — несколько месяцев или менее, во время жёстких ограничений.

После пандемии работать из дома несколько дней сможет 41% опрошенных, а 36% смогут полностью перейти на удалённый режим работы. Воспользоваться такими возможностями хотят 60% специалистов — они намерены работать дистанционно настолько часто, насколько это возможно. Ещё 35% хотят работать из дома время от времени. Только 4% заявили, что хотят работать лишь из офиса.

Позитивно к опыту удалённой работы относятся 88% респондентов. Из них 45% дистанционный формат привлекал всегда, а 43% узнали о его преимуществах только недавно.

Вероятно, долгосрочная практика на рынке труда окончательно сформируется с окончанием пандемии, однако уже сейчас можно говорить о том, что офисная работа в традиционном понимании уйдёт в прошлое, — отметил управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч.

По его словам, спрос на удалёнку существовал ещё до пандемии и в настоящее время такой подход становится почти обязательным условием со стороны специалистов при выборе работы.

Ранее в Минтруде сообщили, что в долгосрочной перспективе в России каждый десятый работник останется трудиться на удалёнке.