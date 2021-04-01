Россиянам предрекли массовый переход на удалёнку

https://static.news.ru/photo/6714cc9c-9318-11eb-bc41-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В долгосрочной перспективе в России каждый десятый работник останется трудиться на удалёнке. Об этом сообщили в Минтруде.

В ведомстве отметили, что на данный момент удалённо в России работают порядка трёх млн человек, а до пандемии коронавируса их было всего несколько десятков тысяч. В перспективе же на удалённый доступ перейдут примерно 5,5 млн работников.

Общее количество работников, занятых дистанционно, составит 5%, или порядка 2,7–2,8 миллиона человек. При этом значительная часть таких работников будет использовать режим комбинированной занятости, — совмещать работу из дома и в офисе, — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время в России удалённый режим работы сохранился всего у 5% сотрудников, переведённых из офисов на дом весной прошлого года в начале пандемии коронавируса.