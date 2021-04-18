Россияне рассказали, чего ждут от своей работы

https://static.news.ru/photo/90a8aa98-94b7-11ea-847c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышения зарплаты до конца года ожидают более половины россиян, ещё треть надеется на стабильность в работе. Такие данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob приводит РИА Новости.

Согласно результатам опроса, 54% респондентов надеются , что за оставшиеся три квартала 2021 года им повысят заработную плату. На стабильность в работе в целом рассчитывают 38% участников исследования, на карьерный рост — 29%. Ещё 25% ожидают от своей работы новых интересных задач, столько же хотят работать с адекватными руководителями.

Кроме того, 16% граждан ожидают улучшений условий своего труда, по 12% хотели бы пересмотра мотивации и признания собственных заслуг. 10% мечтают о снижении трудовой нагрузки, 4% хотят улучшения отношений в коллективе.

Согласно аналогичному исследованию в декабре 2020 года, тогда повышения заработной платы ожидали 59% работников. Также ранее было больше тех, кто ждал изменения системы мотивации. А вот о снижении рабочей нагрузки, напротив, теперь стали мечтать больше: в декабре это был каждый 20-й, а теперь каждый 10-й.

Ранее стало известно о том, что про индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), накопительную и страховую части пенсии знают всего 8% россиян. Разобраться в вопросе пробовали 51% граждан, однако признались, что он показался им слишком сложным.