Россияне рассказали, чего больше всего ждут в Новом году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своём сайте данные исследования об ожиданиях россиян от 2022 года. Как выяснилось, 34% считают, что следующий год будет лучше для нашей страны, чем 2021 год. Ещё 39% респондентов ответили, что год будет таким же, как и предыдущий, а 21% считают, что ситуация станет скорее хуже.

Говоря о возможных позитивных изменениях в следующем году, 22% россиян заявили, что ожидают улучшения в ситуации с коронавирусом. 11% ждут повышения уровня жизни, 9% — снижения цен и контроля за уровнем инфляции. Ещё 19% россиян не ждут никаких позитивных изменений в 2022 году. Среди возможных негативных событий респонденты выделили инфляцию (21%), появление новой волны коронавируса и новых штаммов (9%), падение уровня жизни (8%), военные действия и конфликты (7%).

В опросе, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 76% россиян оценивают материальное положение своей семьи как среднее или хорошее, однако об удовлетворённости жизнью в целом сообщили лишь 48% опрошенных. Ещё 26% заявили, что жизнь их в целом не устраивает. Говоря об экономическом кризисе в стране, 61% заявили, что самые тяжёлые времена для страны ещё впереди, 16% полагают, что они уже наступили, а 18% сказали, что уже пережили их.