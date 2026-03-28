Россияне раскрыли, с кем хотят проводить отпуск

Более половины россиян предпочитают отдыхать с семьей, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и туров. С другой стороны, каждый десятый хотел бы отправиться в поездку в отпуск в одиночку.

Каждый десятый россиянин предпочел бы отправиться в путешествие в одиночку. Наиболее комфортной компанией для поездок россияне по-прежнему считают близких. Более половины россиян проводят отпуск с супругом/супругой и детьми — так ответили 53% участников исследования, — говорится в сообщении.

Там также выяснили, что самой частой причиной конфликтов с попутчиками становятся бытовые мелочи. На втором месте оказались споры, связанные с маршрутом и планами поездки, а реже всего недопонимания возникали из-за разного темпа отдыха, несовпадения жизненных взглядов или бюджета путешествия. Аналитики добавили, что при этом более половины опрошенных (57%) заявили, что никогда не сталкивались с разногласиями во время путешествий.

Ранее сообщалось, что российские туристы в этом году стали чаще выбрать одиночный отдых на период майских праздников. Доля бронирований для одного человека внутри страны подскочила на 85% по сравнению с прошлым годом.