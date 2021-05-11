Россияне принесли цветы и игрушки к постпредствам Татарстана

https://static.news.ru/photo/38f80f16-b25a-11eb-b089-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

У зданий постоянных представительств Татарстана в Москве и Санкт-Петербурге россияне организовали стихийные мемориалы в память о жертвах стрельбы в казанской школе. Жители принесли игрушки, цветы и зажигли свечи, сообщает «Москва 24».

По словам пресс-атташе постоянного представительства Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, желающие также могут оставить запись в книге соболезнований.

Временный мемориал планируют организовать и в Нижнем Новгороде.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 20 получили ранения. Погибшие дети — восьмиклассники, четыре мальчика и три девочки.

12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.