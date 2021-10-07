Россияне предложили укреплять связи с Западом

69% россиян считают, что России следует укреплять взаимовыгодные связи со странами Запада, противоположного мнения придерживаются 19% опрошенных. Большинство россиян также считает, что России не следует стремиться ни в НАТО, ни в Евросоюз. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМа. В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

По мнению 41% россиян, интересам страны более всего соответствует создание оборонительного союза с бывшими социалистическими странами и республиками СССР в противовес НАТО. 36% считают, что России лучше не присоединяться ни к каким военным блокам, а 9% полагают, что России следует налаживать сотрудничество с НАТО.

75% опрошенных считают, что России не следует стремиться к вступлению в НАТО, обратного мнения придерживаются 11%. 64% россиян согласны с тем, что Европейский Союз дискриминирует Россию по политическим соображениям, 57% считают, что России не нужно стремиться к вступлению в Европейское сообщество. Обратной позиции придерживаются соответственно 21% и 29% опрошенных.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что Россия предпринимает попытки сгладить напряжение в отношениях с Западом, однако «манёвры для поиска компромиссов» ограничены. Один из ключевых вызовов для России — холодная война 2.0, конфронтация с Западом по широкому фронту вопросов, а также изменение технологического уклада и переход практически всех вызовов в разряд гибридных.