https://static.news.ru/photo/76082b7e-4434-11ea-ab49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Свыше 200 вариантов изменения Конституции России получила рабочая группа по подготовке поправок, рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. По его словам, предложения приходят со всей страны.

В рабочую группу поступает огромнейшее количество предложений изменения законов нашей страны. Уже только в последнее время мы получили около 200 таких предложений, — цитирует его ТАСС.

Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ в настоящее время формулирует предложения по процедуре проведения всероссийского голосования, чтобы представить их президенту РФ Владимиру Путину.

Как писал NEWS.ru, глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, что референдум по предложенным президентом поправкам в Конституцию не требуется. По её словам, достаточно разового «эксклюзивного» голосования. Глава ЦИК добавила, что те поправки, которые предлагает президент, не требуют референдума и они вполне могли бы быть приняты тем конституционным большинством, которое есть в парламенте.

Она предположила, что в предложенном президентом общероссийском голосовании «будет многое и от референдума, и от выборов президента». Глава ЦИК заявила, что возможности провести референдум в ближайшие два года нет, даже если бы такая необходимость была.