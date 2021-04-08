Россияне пожаловались на частые переработки

Представители разных профессий по всей России рассказали, как часто им приходится сталкиваться с переработками.
На наличие переработок
Время от времени оставаться сверхурочно приходится 58% работников. Согласно их оценкам, в среднем переработки занимают более четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).
Чаще всего с переработками сталкиваются мужчины и молодёжь, а специалисты с зарплатой от 80 тысяч рублей — чаще сотрудников с более низкими доходами.
Опрос проходил с 20 февраля по 6 апреля в 863 населённых пунктах среди экономически активного населения старше 18 лет, которые работают на условиях полной занятости. Участниками опроса стали пять тысяч человек.
Как писал NEWS.ru, ранее специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги» провели исследование, в результате которого выяснилось, что почти половина граждан РФ в 2021 году намеревается сменить профессию. Опрос провели в марте. Участие в нём приняли девять тысяч россиян.