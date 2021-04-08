Россияне пожаловались на частые переработки

https://static.news.ru/photo/bf8db08a-9851-11eb-9cdb-96000091f725_660.jpg Фото: photorevolution/imagebroker.com/Global Look Press

Представители разных профессий по всей России рассказали, как часто им приходится сталкиваться с переработками.

На наличие переработок жалуются 6 из 10 россиян. Чаще всего о такой ситуации заявляют врачи и учителя (часто и помногу). Далее идут программисты (часто, но немного), психологи и маркетологи (редко и мало). Лишь 3 из 10 опрошенных трудятся строго по графику.

Время от времени оставаться сверхурочно приходится 58% работников. Согласно их оценкам, в среднем переработки занимают более четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).

Чаще всего с переработками сталкиваются мужчины и молодёжь, а специалисты с зарплатой от 80 тысяч рублей — чаще сотрудников с более низкими доходами.

Опрос проходил с 20 февраля по 6 апреля в 863 населённых пунктах среди экономически активного населения старше 18 лет, которые работают на условиях полной занятости. Участниками опроса стали пять тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги» провели исследование, в результате которого выяснилось, что почти половина граждан РФ в 2021 году намеревается сменить профессию. Опрос провели в марте. Участие в нём приняли девять тысяч россиян.