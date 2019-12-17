https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российские туристы рассказали, на что обращают внимания при выборе гостиницы.

Большинство опрошенных волнует только стоимость номеров: чем ниже — тем лучше. При этом некоторые отметили, что отель для них лишь место для ночлега, и поэтому интерьер и расположение их не интересуют.

Ещё 26% путешественников в первую очередь обращают внимание на отели, которые находятся рядом с достопримечательностями, что позволяет им сэкономить время и деньги. Каждый пятый россиянин перед бронированием обязательно просматривает отзывы.

Заплатить больше за проживание в гостиницы с дизайнерским интерьером готовы 13% респондентов. Многие из — ради красивых фотографий, передаёт Aviasales.

Ранее NEWS.ru писал о наиболее востребованные направления у жителей России, которые встретят Новый год в поезде.