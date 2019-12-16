https://static.news.ru/photo/7f241cba-208d-11ea-a1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Названы наиболее востребованные направления у жителей России, которые встретят Новый год в поезде.

Чаще всего россияне покупали билеты на поезда из Москвы в Симферополь, Казань и Санкт-Петербург. Также для путешествия в новогоднюю ночь граждане выбирали составы, следующие в Минск, Сочи, Мурманск, Саратов и Чебоксары.

Помимо этого, в рейтинг вошли поезда Петербург — Москва, Симферополь — Москва, Воронеж — Сочи, Саратов — Москва, Севастополь — Петербург, Петербург — Мурманск.

Отправиться в дорогу 31 декабря планируют 88% пассажиров. При этом праздник застанет в поезде каждого четвёртого пассажира. Однако чаще всего россияне стараются спланировать маршрут так, чтобы прибыть в нужное место до боя курантов, передаёт ТАСС.

Ранее специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз сообщила NEWS.ru, что прошли те времена, когда открылись границы и люди, желающие отдохнуть в новых странах, увидели другую жизнь и решили, что «там» всё лучше. Теперь, имея возможности, россияне планируют провести свой отпуск на родине.