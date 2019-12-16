https://static.news.ru/photo/f5ec8d9e-1fea-11ea-aaa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прошли те времена, когда открылись границы и люди, желающие отдохнуть в новых странах, увидели другую жизнь и решили, что «там» всё лучше. Теперь, имея возможности, россияне планируют провести свой отпуск на родине, рассказала для NEWS.ru специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

РФ очень богата туристическими маршрутами: если хочешь узнать, где и как живёт русская выхухоль — надо ехать в Хоперский заповедник в Воронежскую область, если хочешь прикоснуться к былой истории — добро пожаловать на Урал в Аркаим, считает аналитик. Если хочешь очутиться в суровых и незабываемых местах, то Кольский полуостров запомнится своей северной красотой навсегда.

Поэтому, конечно, сейчас люди выбирают интересные маршруты по России, которые несут в себе новые впечатления и узнавание истории своих предков <...> внутренний туризм будет в будущем только набирать обороты, потому что отдых, который есть у нас, незабываемый. Да и наш Дед Мороз гораздо ближе нам и понятнее лапландского Йоулупукки!, — рассказала Мороз.

Таким образом она прокомментировала желание большинства граждан РФ (75%) отправиться в новогоднее путешествие именно по России. Исследование провели сервисы Maps.Me и ResearchMe.

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