Россияне перестали обращать внимание на состоятельность при свиданиях

В 2022 году большинство пользователей приложений для знакомств решили не выбирать партнёра на основе его дохода и материального положения. Также пользователи предпочитают ходить на более продолжительные свидания, чем раньше, и не искать партнёра определённого типа. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на данные экспертов приложения для знакомств Badoo.

Как утверждают аналитики, партнёра с хорошей работой ищут лишь 20% пользователей, при этом 66% отметили, что хотели бы встретить того, с кем будет весело, а 30% отметили, что им хотелось бы встречаться со здоровым человеком. 25% заявили, что хотели бы встречаться с человеком, который живёт один.

Также эксперты отмечают, что пользователи готовы к более продолжительным свиданиям: среднее время свиданий, по их данным, выросло до более чем четырёх часов против трёх часов в прошлом году. Кроме того, 71% пользователей заявили, что хотели бы общаться в приложении только с незнакомцами, а не с теми, кого знают лично. А более половины россиян считают, что добиться успеха можно, общаясь с несколькими людьми одновременно: в 2021 году пользователи в среднем вели переписки с тремя потенциальными партнёрами.

Среди главных правил для знакомства пользователи назвали отказ от поиска по типажам: о том, что строить отношения необходимо с разными людьми, согласны более 75% респондентов. При этом 37% признались, что поиски партнёров по типажам закончились для них неудачно.

Ранее психолог Мария Иванова дала ряд советов по оценке адекватности партнёра, найденного на сайте знакомств. По её словам, стоит назначить свидание в людном месте и выяснить, на какие темы он рассуждает и чем интересуется. При этом она уточнила, что найти подходящего партнёра на сайтах знакомств может быть очень сложно, а оффлайн-общение может в корне отличаться от переписки в приложении.