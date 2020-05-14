Россияне высказались о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/3cf37f96-95dd-11ea-aa29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне негативно отреагировали на появление фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк». Почти треть граждан РФ призвали привлечь виновных к ответственности.

Согласно исследованию ВЦИОМа, 29% опрошенных предлагают наказать данных лиц лишением гражданства России. 26% сограждан предложили привлечь злоумышленников к уголовной ответственности. 23% респондентов считают, что виновных необходимо оштрафовать, передаёт «Интерфакс».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» за размещение на сайтах движения «Бессмертный полк — онлайн» фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Следователи сейчас устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений, чтобы дать их действиям правовую оценку.

Неизвестные разместили в Интернете фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, подписав, что на ней запечатлён якобы полковник Алексеев В. М. Кроме того, на сайте «Банк памяти» появилась анкета под именем «Гитле Адоль Алоисо» с фотографией Гитлера. В настоящее время следователи выявляют иные попытки размещения недостоверного контента в рамках виртуальной акции, писал NEWS.ru.