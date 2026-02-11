Россияне определили самые романтичные места для путешествия

Санкт-Петербург возглавил список самых востребованных у россиян мест для романтических поездок вдвоем, передает РИА Новости, опираясь на результаты опроса «Авито Путешествий». Белые ночи и разводные мосты Северной столицы привлекли 26% респондентов.

Крым занял второе место в опросе, получив 23% голосов. Третье место досталось Сочи, Черноморскому побережью и Алтаю, каждый из которых набрал по 21%. Байкал и Карелия также вошли в число лидеров с 20% и 19% голосов соответственно.

Итоги опроса в целом соответствуют реальным бронированиям жилья на 14 февраля. Наибольшее количество посуточных квартир было забронировано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Москве и Подмосковье, а также в Татарстане и Свердловской области.

Ранее из-за топливного кризиса на Кубе россиянам рекомендовали воздержаться от путешествий на остров. Минэкономразвития РФ посоветовало туроператорам приостановить продажу туров или предупредить клиентов о возможных сложностях. Эти меры направлены на защиту граждан от неудобств, вызванных перебоями в работе транспорта, электроснабжения и других ключевых услуг из-за дефицита топлива.