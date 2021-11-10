Россияне определили самые простые профессии

Самыми простыми россияне считают профессии курьера, охранника и грузчика. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру», их публикует РИА Новости.
Профессию курьера, согласно исследованию, самой простой
Также не самыми сложными около трети россиян назвали профессии проводника и бортпроводника, а для 26% лёгкой кажется профессия актёра.
Трудовую деятельность маркетолога считает простой каждый шестой россиянин. По 15% к определению «простоты» набрали работы спортсмена и дизайнера. 14% участников опроса не считают сложной профессию музыканта, 10% — строителя.
Причинами, по которым профессии считаются лёгкими, респонденты назвали отсутствие требований о специализированном образовании (55%), отсутствие интеллектуальной нагрузки (46%) и невысокий уровень ответственности сотрудника (29%). Также простыми назывались виды деятельности, не требующие тяжёлого физического труда (22%) и эмоционального напряжения (19%).
При этом каждый десятый участник опроса заявил, что простых профессий не бывает в принципе.
Ранее сообщалось, что значительный дефицит кадров на рынке труда возник в России на фоне пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что самыми востребованными сейчас оказались курьеры, грузчики и строители разных специальностей.