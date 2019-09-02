https://static.news.ru/photo/89fee9b8-ce20-11e9-9e4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Исследование показало, какие товары чаще всего россияне покупают по «красным ценникам». Это стиральный порошок, кондиционер для белья, средство для мытья посуды и шоколад. Также популярными категориями среди россиян в период скидок стали творожные десерты, растворимый кофе, питьевые йогурты и соки.

Изучение предпочтений на акционные товары провела компания Nielsen, занимающаяся исследованием потребительских рынков. В целом с июля 2018 года по июнь 2019 года аналитики зафиксировали снижение интереса покупателя к «скидочным кампаниям». Причин тому несколько.

Во-первых, в наиболее промонасыщенных категориях достигнут потолок. Во-вторых, рост популярности магазинов, предлагающих низкие цены каждый день, — объясняет директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.

Ранее News.ru приводил исследование, согласно которому доля россиян, покупающих товары только по скидкам, составила 50,6% по итогам 2018 года. Причём в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля промо достигает уже 70%. На этом фоне сети и производители стали менять подход к стимулированию покупателей. Вместо скидок вводятся программы накопления баллов.