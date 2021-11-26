Россияне оценили своё материальное положение за последние месяцы

Почти треть россиян считает, что их материальное положение за последнее время стало хуже, но дальнейшего снижения доходов они не ждут. Улучшилась ситуация только у 7% опрошенных, у 63% россиян ничего не изменилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные на его сайте.

Как показало исследование, 29% россиян утверждают, что их положение ухудшилось за последние два-три месяца. В октябре об этом заявили 24% респондентов. При этом плохим своё положение считают 25% россиян, хорошим — 19%, а средним — 54%. 23% ждут, что в ближайший год их материальное положение улучшится, 18% думают, что оно ухудшится, а 38% не ждут изменений.

В опросе участвовали 1500 респондентов из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах Российской Федерации.

Ранее по результатам опроса, проведённого Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ, сообщалось, что в сложной финансовой ситуации находятся 69% россиян. О том, что ежемесячный доход позволяет удовлетворять основные потребности семьи, сообщили 29% респондентов. При этом каждый четвёртый россиянин (24%) выразил надежду, что его материальное положение в скором времени улучшится. Годом ранее так считал только каждый 10-й опрошенный.