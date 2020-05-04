Россияне не пострадали при подтоплении на юге Казахстана

https://static.news.ru/photo/d19e04dc-8dda-11ea-bbc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: fvv.uz

Граждане РФ не пострадали во время подтопления в Туркестанской области на юге Казахстана, которое произошло из-за прорыва дамбы в соседнем Узбекистане, сообщили в пресс-службе российского посольства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сырдарьинской области Узбекистана 1 мая прорвало участок дамбы. ЧП произошло на Сардобинском водохранилище около 6 утра по местному времени. Из района бедствия эвакуируют людей. По данным МЧС республики, в безопасную зону уже вывезено более 11,5 тысячи человек. Вместе с тем продолжается эвакуация нескольких населённых пунктов, которые могут оказаться в зоне возможного затопления.