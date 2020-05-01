На западе Узбекистана из-за прорыва дамбы эвакуируют людей

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В Сырдарьинской области Узбекистана прорвало участок дамбы. ЧП произошло на Сардобинском водохранилище около 6 утра по местному времени. Из района бедствия эвакуируют людей.

По данным МЧС республики, в безопасную зону уже вывезено более 11,5 тысяч человек. Вместе с тем продолжается эвакуация нескольких населённых пунктов, которые могут оказаться в зоне возможного затопления. Данных о пострадавших нет. Известно, что вода затекла в один из посёлков.

На место происшествия прибыли премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, главы МЧС, МВД, Национальной гвардии.



Водохранилище находится в 150 километрах от Ташкента. Территория района расположена в Голодной степи, единственным естественным водотоком здесь является река Сырдарья. Водохранилище «Сардоба» построили в 2017 году на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала. Гидросооружение аккумулирует 922 миллиона кубометров воды. Это даёт возможность использовать плодородные земли в районах Сырдарьи и Джизака, повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

30 апреля NEWS.ru писал, что спасатели обнаружили ещё одно тело на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, где в октябре 2019 года на золотодобывающем участке прорвало дамбы.