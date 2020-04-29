Тела всех без вести пропавших найдены на месте прорыва дамб в Сибири

https://static.news.ru/photo/3cdfbfb4-8aa3-11ea-a4c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Живой Красноярск/vk.com

Спасатели обнаружили ещё одно тело на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, где в октябре 2019 года на золотодобывающем участке прорвало дамбы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Тело мужчины обнаружено в 800 метрах от места, где располагалась плотина золотодобывающей компании «Сисим». Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа вместе со спасателями. Личность мужчины пока не установлена, — передаёт сообщение ведомства «Интарфакс».

Там также отметили, что рядом с телом были обнаружены фрагменты ещё одного трупа. Таким образом, на Сейбе предварительно найдены тела всех пропавших без вести.

19 октября на реке Сейба прорвало дамбы. Селевой поток затопил два временных общежития работников золотодобывающей артели. По факту трагедии возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении работ, арестованы гендиректор ООО «Сисим» Максим Ковальков, мастер компании Евгений Александров и начальник горного участка Андрей Еганов. По данным следствия и Ростехнадзора, дамбы были «возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи».

Как ранее писал NEWS.ru, власти выплатили 22,5 миллиона рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб на юге Красноярского края. Трагедия унесла жизни 17 человек, 23 числятся пострадавшими, 3 пропали без вести.