Россияне назвали условия, на которых они переехали бы на Дальний Восток Более 40% россиян назвали хорошую работу условием переезда на Дальний Восток

Фото: Juri Zolotarev/Russian Look/Global Look Press

Хабаровск

Многие россияне готовы переехать на Дальний Восток при выполнении ряда условий, сообщает KP.RU по результатам проведенного собственного социологического исследования. По данным опроса, 43% респондентов заявили, что готовы к переезду, если получат в регионе хорошую работу с высокой зарплатой.

Как сообщает издание, 33% опрошенных признались, что могли бы перебраться на другой конец страны при условии, если им предоставят жилье, даже временное. 14% участников исследования сообщили, что для переезда им необходимы солидные подъемные для комфортного обустройства. 12% заявили, что готовы на переезд, если бы билеты на Дальний Восток были доступнее. 8% респондентов выразили готовность организовать на Дальнем Востоке свой бизнес, но для этого хотели бы иметь стартовый капитал. Для 5% решающим аргументом в пользу переезда стало бы снятие визового режима со странами-соседями и возможность посещать, например, Китай.

При этом 25% опрошенных заявили, что не готовы переехать на Дальний Восток ни на каких условиях, а 9% участников исследования сообщили, что уже живут в этом регионе, добавляет издание.

Опрос проводился среди 4,6 тысячи подписчиков издания в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее ВЦИОМ по итогам социологического исследования сообщил, что каждый второй россиянин с семьей считает необходимым оказание ему поддержки со стороны работодателя. Чаще всего респонденты высказывались о материальной помощи в виде повышения зарплаты или премий.