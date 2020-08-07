Россияне назвали свои главные жизненные ценности

https://static.news.ru/photo/f7a412fa-d8a0-11ea-8b59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство жителей России считают свободу, диалог и самоуважение важными ценностями. Среди значимых вещей были названы вопросы экологии и сокращения дистанции с властью.

Доклад «Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года» был подготовлен Центром стратегических разработок (ЦСР) и АНО «Национальные приоритеты».

Если посмотреть, как же человек сам оценивает собственную жизнь именно уже на фоне кризиса, то есть топ-12 ценностей, которые, по мнению россиян, характерны их жизни. Лидерами в этом рейтинге являются самоуважение, свобода, диалог, эмпатия и сотрудничество. Эти ценности присущи более 85% россиян, — рассказала директор ЦСР Лора Накорякова РИА Новости.

Каждый третий опрошенный не считает близкими для себя патриотизм, социальную мобильность, инновационность и контроль. Меньше всего присущи жизни россиян индивидуализм, сильная вертикаль власти и конкуренция.

Накорякова отметила, что все ценности правильно анализировать в группах. В них более понятны культурные особенности. Специалисты составили топ-6 в ценностных группах: коллективизм, идентичность, безопасность, экология, устойчивое развитие и низкая дистанция власти.

Экология и устойчивое развитие — это те ценности, которые являются новинкой 2020 года. Ещё два года назад через эти ценности россияне не описывали собственную жизнь, — рассказала специалист.

По её словам, большинство россиян считают, что в их жизни присутствует экологичное поведение и ответственное потребление.

NEWS.ru писал, что больше половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).