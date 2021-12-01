Россияне назвали самую желанную страну для переезда

Канада оказалась у россиян самой желанной страной для переезда, согласно числу запросов от русскоязычных пользователей «Яндекса». В среднем, от жителей РФ поступает более 23,2 тысячи запросов ежемесячно по этому вопросу. К таким выводам пришли аналитики международного брокера Tranio. Как оказалось, россияне в 2021 году стали активнее интересоваться пенсией за рубежом, пишет Lenta.ru.

Эксперты изучили уровень интереса жителей государства к миграции в 63 государства. Согласно их данным, помимо Канады, россияне также хотели бы переехать в США (17,1 тысячи запросов в месяц) и Германию (14,5 тысячи запросов). Остальные государства не достигли показателя в шесть тысяч запросов.

Самыми желанными странами для переезда у россиян стали Канада, США и Германия, — говорится в исследовании.

По сравнению с 2020 годом, в текущем году россияне стали активнее интересоваться пенсией в зарубежных государствах — количество запросов возросло на 18%. Кроме Германии предпочтительными для пенсии странами русскоязычные пользователи назвали США (6,3 тысячи запросов) и Латвию (2,6 тысячи), а также Эстонию (2,6 тысячи) и Израиль (1,9 тысячи).

Также специалисты оценили заинтересованность россиян в виде на жительство (ВНЖ) в других странах и в получении гражданства. В топ-5 вошли Турция, США, Германия, Израиль и Испания. Помимо этого, заинтересованность в ВНЖ и гражданстве зарубежных государств жители РФ выразили относительно Египта, Португалии, государства Сент-Киттс и Невис в Карибском море, а также Хорватии и ОАЭ.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо держать в зоне особого внимания вопросы внутренней миграции. Он также отметил, что диспропорции в расселении людей по территории России увеличиваются. Коснулся в своём выступлении политик и вопроса адаптации иностранцев.