Медведев рассказал о проблемах внутренней миграции в России

Необходимо держать в зоне особого внимания вопросы внутренней миграции, об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также отметил, что диспропорции в расселении людей по территории России увеличиваются. Коснулся в своём выступлении политик и вопроса адаптации иностранцев. Об это политик рассказал на совещании по вопросу «О проблемах реализации миграционной политики Российской Федерации и задачах по повышению её эффективности», пишут РИА Новости.

Есть ещё одна проблема из сферы миграционной политики, она касается внутренней миграции. По различным причинам люди уезжают, как правило, в центр, на северо-запад, на юго-запад нашей страны из других регионов государства, включая Восточную Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север, — сказал он.

По словам Медведева, многие переселенцы останавливают своё внимание на городских агломерациях.

Но это само по себе вполне законное перемещение большого количества людей, тем не менее, создаёт диспропорции в расселении людей по территории страны. Эти диспропорции увеличиваются. И этот вопрос тоже должен быть в зоне нашего особого внимания, — подчеркнул Медведев.

Также заместитель председателя Совета безопасности отметил, что нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в России, нельзя допускать их изоляции и маргинализации, возникновения анклавов.

Медведев сообщил, что проведёт серию совещаний по повышению эффективности государственной миграционной политики, после чего будут подготовлены необходимые для обеспечения общественной безопасности меры.

Ранее в связи с несколькими резонансными происшествиями в России, участниками которых становились выходцы из среднеазиатских республик и Кавказа, с инициативой о сокращении числа работающих в сфере ЖКХ мигрантов выступили ряд политиков и экспертов.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что процесс сокращения числа мигрантов на стройках Москвы займёт два-три года.