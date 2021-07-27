Россияне назвали главное слово 2021 года

Россияне считают «коронавирус» главным словом в 2021 году. Об этом говорят итоги опроса сервиса по поиску работы SuperJob, сообщает RT.

Телеканал отмечает , что «коронавирус» второй год подряд набирает большинство голосов респондентов — год назад это было 28%, сейчас — 16%. Следующими по популярности у россиян в 2021 году оказались слова «вакцина» (11%), «здоровье» (7%) и «пандемия» (5%).

Также при опросе россиянами упоминались другие слова — «работа», «семья», «жизнь», «маска», «стабильность», «кризис», «выборы» и «удалёнка».

Ранее стало известно, что в опросе, который проводили в 2020 году специалисты ВЦИОМ, «коронавирус» также стал самым популярным словом у россиян. Тогда его назвали главным 61% респондентов. На втором месте были «поправки к конституции» (29%), на третьем — «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи» (по 23%).