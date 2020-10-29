Россияне начали закупаться впрок на случай карантина

https://static.news.ru/photo/5011aa4c-1a6e-11eb-9266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около трети россиян начали делать закупки товаров впрок, причём речь идёт не только о продуктах питания, но и о товарах не первой необходимости, следует из результатов проведённого агрегатором объявлений «Юла» и агентством ResearchMe исследования.

Отмечается, что 20% опрошенных покупают продукты, ещё 12% — товары из других категорий, руководствуясь теоретической вероятностью закрытия непродовольственных магазинов, передаёт РБК.

При этом осенью 2020 года, после введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса, 51% респондентов стали чаще делать покупки в районе проживания. Около 40% опрошенных признались, что вынуждены начать экономить и покупают только самые необходимые товары.

Также каждый десятый участник исследования планирует перейти в онлайн-формат шопинга.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди совершеннолетних пользователей Интернета. В опросе приняли участие 1611 респондентов: 18% москвичей, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — жителей городов-миллионников.

Как писал NEWS.ru, позволить себе покупку чего-либо, помимо продуктов питания и одежды, затруднительно для 64% молодых семей России, следует из данных Росстата, полученных в результате опроса.