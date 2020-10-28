Большей части молодых семей в РФ хватает денег только на еду и одежду

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Позволить себе покупку чего-либо, помимо продуктов питания и одежды, затруднительно для 64% молодых семей России, следует из данных Росстата, полученных в результате опроса.

Как выяснили специалисты Росстата, во II квартале 2020 года молодые люди, вступившие в брак раньше 25 лет, стали жить хуже в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Тогда 50,3% семей могли позволить себе больше, передаёт телеканал «360».

Кроме того, выросло число бедных неработающих пенсионеров: 62,4% не хватает денег ни на что, кроме еды и одежды. В прошлом году таких было 58,8%. Многодетным семьям, напротив, стало легче: в 2019 году на 10% таких семей больше не покупали товары длительного пользования из-за материальных проблем.

Финансовые возможности молодых семей разнятся в зависимости от региона проживания. Например, самая благоприятная ситуация складывается в Ямало-Ненецком автономном округе. Там 19,3% семей заявили о наличии денег только на продукты и одежду. Самая тяжёлая — в Брянской области (33%). В целом по России число бедных семей, которым не хватает ни на что, кроме провизии и одежды, выросло на 0,5%.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил о победе в России над серьёзной нищетой. Он привёл в качестве критерия нищеты расходы чуть меньше доллара в день.