Кудрин: в России преодолели нищету

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил о победе в России над серьёзной нищетой. Он привёл в качестве критерия нищеты расходы чуть меньше доллара в день.
Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету, самую серьёзную, давно уже преодолели,— цитирует его РБК.
Кудрин добавил, что во время пандемии коронавируса растёт число тех, чей уровень жизни ниже критерия бедности. Так, по его словам, в начале пандемии 8,2% населения мира жили на сумму менее $1 в день. Сейчас эта доля выросла до 8,8%.
Как писал NEWS.ru, ранее Счётная палата отметила рост уровня бедности во II квартале текущего года на 1 п. п. по сравнению с I кварталом. Рост составил 13,5% с 12,5%.
Это свидетельствует о том, что национальная цель по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счётной палаты. Поэтому, считают представители ведомства, основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на «траекторию уверенного снижения».