Кудрин: в России преодолели нищету

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил о победе в России над серьёзной нищетой. Он привёл в качестве критерия нищеты расходы чуть меньше доллара в день.

Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету, самую серьёзную, давно уже преодолели, — цитирует его РБК.

Кудрин добавил, что во время пандемии коронавируса растёт число тех, чей уровень жизни ниже критерия бедности. Так, по его словам, в начале пандемии 8,2% населения мира жили на сумму менее $1 в день. Сейчас эта доля выросла до 8,8%.

Как писал NEWS.ru, ранее Счётная палата отметила рост уровня бедности во II квартале текущего года на 1 п. п. по сравнению с I кварталом. Рост составил 13,5% с 12,5%.

Это свидетельствует о том, что национальная цель по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счётной палаты. Поэтому, считают представители ведомства, основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на «траекторию уверенного снижения».