Россияне на Хеллоуин нарядятся в костюм коронавируса

https://static.news.ru/photo/4280ad44-179c-11eb-8ca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на пандемию, в октябре 2020 года спрос на товары для Хеллоуина вырос по сравнению с прошлым годом на 18%. При этом жители страны не теряют чувство юмора и предпочли вместо стандартных костюмов нечисти и супергероев более оригинальные решения. Одним из самых популярных нарядов, как выяснили аналитики одной из интернет-платформ по розничной торговле, стал костюм COVID-19.

При этом эксперты выяснили, как изменился спрос на товары для этого праздника и во сколько россиянам обойдётся костюм коронавируса. При этом в октябре самыми популярными категориями для запросов стали «Женская одежда» и «Аксессуары». Суммарно они заняли 50% от всех запросов пользователей по теме Хеллоуина.

Отмечается, что большинство запросов на костюмы для праздника поступает от женщин. Товары в этой категории можно приобрести в среднем за 1000 рублей, а аксессуарами для праздника дамы в этом году интересовались на 27% больше, чем в прошлом. Средняя цена при этом составляет 600 рублей.

Мужчины не отстают и тоже увеличили спрос на костюмы для Хеллоуина, но на 23% больше, чем в прошлом году. Мужской костюм в разделе можно приобрести в среднем за 2000 рублей.

Одеться в СOVID на Хеллоуин можно и более бюджетно. Есть, например, образ зелёного микроба за 2 тысячи 500 рублей. Среди других фаворитов у россиян костюм Чудо-женщины и клоуна Пеннивайза и другие персонажи фильмов ужасов.

К празднику подготовились и продавцы многоразовых масок. Они создали этот ковид-аксессуар с тематическими принтами. Однако из-за пандемии праздновать россияне в основном собираются дома. Об этом говорят данные платформы, согласно которым спрос на организационные услуги упал на 18%, зато спрос на декорации для самостоятельного украшения дома вырос в 2,4 раза по сравнению с октябрём прошлого года.

Хеллоуин в России праздник спорный. Некоторые его отмечают, а некоторые выступают против. Так, депутат Виталий Милонов направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение запретить в российских школах празднование Хеллоуина. Как отметил парламентарий в документе, детей каждый год склоняют участвовать в этом мероприятии. В частности, их заставляют готовить костюмы нечисти и тематические выступления, украшать классы и помещения загробными и потусторонними атрибутами, писал NEWS.ru.