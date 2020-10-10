В России снова предложили запретить проведение Хеллоуина в школах

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В школах России предложили запретить празднование Хеллоуина. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру просвещения Сергею Кравцову.

Как отметил парламентарий в документе, многие родители ему сообщают о планах образовательных учреждений провести Хеллоуин.

Они отмечают, что детей каждый год склоняют участвовать в этом мероприятии. В частности, их заставляют готовить костюмы нечисти и тематические выступления, украшать классы и помещения загробными и потусторонними атрибутами.

В то же время Хеллоуин не представляет собой часть народных или национальных традиций России: этот «праздник» имеет языческие антихристианские корни — даже в «родных» для себя странах Западного полушария он подвергается критике со стороны религиозных и гражданских объединений, отметил депутат. Так, в основе «праздника» лежит поклонение тёмным силам и обычаи кельтского культа смерти.

Проведение Хеллоуина в школах может спровоцировать увлечение детей мистикой, сатанизмом и суицидами, добавил Милонов.

Прошу Вас принять любые меры по недопущению проведения празднования «Хеллоуина» в российских школах и иных образовательных учреждениях. В случае если такие мероприятия будут проведены, то прошу Вас принять самые жёсткие дисциплинарные меры к тем должностным лицам, которые потворствовали проникновению мистического сатанизма в умы российских детей, — говорится в обращении.

Хеллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых. Он распространён в Западной Европе и Америке. С конца XX века из-за глобализации мода на атрибутику Хеллоуина возникла практически во всём мире. Сами праздничные обряды восходят к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии.

Как ранее выяснил ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (93%) знают о существовании Хеллоуина, только праздновать его не стремятся. Большинством граждан РФ Хеллоуин воспринимается как чуждый российской культуре и традициям праздник. Причём убеждённость в этом растёт из года в год. Если в 2017 году эту причину в качестве отказа от празднования называл 61% респондентов, то в 2019-м эта доля выросла до 67%.

В России неоднократно предлагали запретить проведение Хеллоуина — критика происходила как от представителей властей, так и от религиозных и общественных деятелей. В том числе схожая инициатива год назад исходила и от депутата Виталия Милонова. Он обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить госпредприятия и учебные заведения страны на предмет пропаганды Хеллоуина, писал NEWS.ru.

Однако у мероприятия есть и сторонники. Так, год назад депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала Хеллоуин христианским праздником и заявила, что собирается отмечать его дома с дочерью.