https://static.news.ru/photo/0c3bd870-2883-11ea-a831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роструд выяснил, что россияне чаще всего переезжают из-за работы в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Там также отметили, что каждый шестой россиянин готов к переезду в другой город для работы.

При этом наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Их указали в качестве наиболее предпочтительных для переезда, — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, граждане РФ готовы поехать в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московскую и Тюменскую области, Крым и Красноярский край и Новосибирскую область.

Как ранее писал NEWS.ru, жители России рассказали о своём отношении к предпринимательству. Большинство из опрошенных (83%) поддержали идею работы на себя, 63% посоветовали бы своим детям развивать собственный бизнес.