https://static.news.ru/photo/7e704d40-1a96-11ea-865c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждан обяжут отчитываться за единовременный вывоз наличными за пределы ЕАЭС более $100 тысяч. Туристам будет необходимо предоставить документы, которые объясняли бы происхождение таких средств. Правило начнёт действовать с 4 февраля 2020 года.

Данную информацию обнародовали сотрудники Федеральной таможенной службы России.

В качестве подтверждения происхождения средств могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счёта, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, передаёт сообщение от ФТС «Интерфакс».

В случае, если необходимые бумаги не будут предоставлены, финансы не допустят для провоза через границу.

Как ранее писал NEWS.ru, таможенники раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию. Нелегальный канал транзитом проходил через территорию Белоруссии. Часть оружия переправлялась сначала в Литву, а потом крупными партиями в РФ.