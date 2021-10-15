Россиянам с двойным гражданством предложили дать больше прав

Министерство внутренних дел РФ предложило законопроект, согласно которому россиянам, имеющим второе гражданство, которые не имеют возможности выйти из гражданства другой страны, могут разрешить работать на судах, плавающих под флагом России. Об этом сообщает URA.RU.

Если в соответствии с федеральными законами допуск к указанным видам деятельности ограничен для граждан РФ в связи с наличием у них гражданства иностранного государства, такие граждане РФ могут быть в исключительных случаях, — сказано в тексте законопроекта.

При этом уточняется, что иностранные граждане в России не могут находиться на муниципальной службе, быть членами экипажа государственных летательных аппаратов и морских судов.

Ранее стало известно, что в Роспотребнадзоре появится санитарно-эпидемиологическая система, позволяющая эффективно выявлять иностранцев — распространителей коронавирусной инфекции. Соответствующий законопроект опубликован на сайте федерального портала проектов нормативно-правовых актов. В случае обнаружения инфекции, граждан будут депортировать.

В Роспотребнадзоре уверены, что система позволит улучшить взаимодействие информационных ресурсов ведомства, Минздрава и органов местного самоуправления. Постановление может вступить в силу уже с 31 октября.