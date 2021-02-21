Россиянам рассказали, сколько нужно откладывать на «чёрный день»

https://static.news.ru/photo/fde1a062-bf1d-11e9-9cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для того, чтобы семья не оказалась в кризисной финансовой ситуации, нужно иметь «подушку безопасности». Именно с неё надо начинать копить деньги, считают эксперты. Все остальные финансовые цели — такие как будущие пенсии или инвестиции — должны уйти на второй план.

Есть определённые общепринятые нормы — у человека в запасе должно быть от трёх до шести месячных заработных плат, чтобы в случае болезни или потери работы он мог на них жить, поддерживая привычный образ жизни.

При этом финансист Павел Гужиков считает, что пандемия скорректировала эти нормы. Он советует россиянам запастить 6-9-месячной заначкой на «чёрный день». Другой эксперт, опрошенный агентством ПРАЙМ, финансовый консультант Исаак Беккер призвал увеличить «подушку безопасности» до размера годового дохода.

Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее, не очень бояться, например, добровольного или вынужденного ухода с работы одного из супругов и других не менее «приятных» сюрпризов судьбы, — считает он.

Как ранее писал NEWS.ru, российским банкам рекомендовали снизить зарплаты членам своих правлений. Крупнейшие финансовые организации прислушались к совету Центробанка и уменьшили объёмы вознаграждений в 2020 году.