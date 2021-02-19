Крупнейшие банки России урезали зарплаты своим топ-менеджерам

https://static.news.ru/photo/8819d684-c57e-11ea-9701-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Bychov/Russia Look/Global Look Press

Российским банкам рекомендовали снизить зарплаты членам своих правлений. Крупнейшие финансовые организации прислушались к совету Центробанка и уменьшили объёмы вознаграждений в 2020 году.

Были снижены не только зарплаты, но и премиальная часть у большинства членов правления банков. Падение доходов у 15 крупнейших организаций варьировалось от 5,7 до 48,03%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ежеквартальные отчёты по ценным бумагам.

ВТБ и Совкомбанк ограничились сокращением премий. Сбербанк сэкономил на зарплатах около 400 млн рублей, снизив общие выплаты с 6,3 млрд рублей до 5,9 млрд за весь пандемийный год. При этом сократились и обязательства по долгосрочному вознаграждению — 3,7 млрд рублей против 3,8 млрд.

Выплаты дивидендов и значительных бонусов должны происходить после стабилизации ситуации в экономике и отказа банков от льготных возможностей, представленных Центробанком, — подчеркнул в беседе с изданием первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как сделать ипотеку в России доступной. По её мнению, в первую очередь нужно отказаться от льготной ипотеки, которая провоцирует рост цен на жильё.