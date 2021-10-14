Россиянам рассказали, сколько нужно хранить платёжки за квартиру

По закону хранить чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги необходимо в течение трёх лет. Они могут понадобиться в том случае, если управляющая компания в результате ошибки предъявит иск с требованием оплатить уже оплаченное. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Подобная ситуация может возникнуть, например, при смене одной управляющей компании на другую. Особенно если смена произошла не вполне добровольно.

Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая УК, например, не передала или передала данные по платежам не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании, — подчеркнул Минко.

Он не рекомендовал выбрасывать чеки даже по прошествии трёх лет с момента совершения платежа, поскольку иначе человеку придётся идти в суд без доказательств, если вдруг УК предъявит обвинения в неуплате в самый последний момент.

Что касается электронных платежей, их также необходимо подтверждать сохранёнными или распечатанными чеками — на случай, если банк заблокирует счёт или у него будет отозвана лицензия, а УК потребует подтвердить платежи.

Ранее стало известно, что россияне смогут оплатить «коммуналку», передать показания счётчиков и заключить договоры на подключение водоснабжения на «Госуслугах».