Россиянам рассказали про «опасный» способ уничтожения банковских карт Юрист Уткин: банковские карты с истекшим сроком действия опасно выкидывать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что опасно просто выкинуть банковскую карту после того, как истек срок ее действия. На «пластике» содержится информация о банковском счете владельца, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Специалист считает правильным способом утилизации такой карты разрезание ее ножницами на маленькие кусочки.

Кроме того, по мнению Уткина, владельцу, в ситуации, когда он не собирается в будущем использовать карту, надлежит закрыть счет. Банковские приложения позволяют это сделать за несколько секунд, добавил юрист.

Ранее портал «Финтолк» рассказал о том, стоит ли выбрасывать банковские карты в случае их ненадобности, и нужно ли их разрезать, как традиционно поступают в российских банках. Авторы сайта уверяют, что, если срок карты истек, ее смело можно утилизировать, но предварительно стоит убедиться, что карта заблокирована.