Россиянам рассказали, почему облепиха может быть вредной В Роспотребнадзоре рассказали о вреде облепихи при проблемах с ЖКТ

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Несмотря на многочисленные полезные свойства облепихи, употребление ее ягод и сока может нанести вред здоровью при ряде заболеваний, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на информацию краевого управления Роспотребнадзора. Как уточнили эксперты ведомства, облепиха противопоказана для людей с проблемами ЖКТ, связанными с повышенной кислотностью.

Стоит с осторожностью употреблять сок облепихи или ягоды тем, кто имеет проблемы с желудком из-за повышенной кислотности, — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

При этом специалисты напомнили, что облепиха содержит целый комплекс витаминов, богата каротинами, пектинами, жирными кислотами, фолиевой кислотой. Кроме того, ягоды содержат такие полезные микроэлементы, как железо, магний, бор и кремний. Благодаря этому продукт оказывает на организм противовирусное и омолаживающее действие, улучшает состояние кожи и волос. Особенно полезна облепиха при беременности из-за содержания витамина Е.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что продукты оранжевого цвета, в том числе облепиха, тыква и морковь, помогут справиться с осенней простудой. По ее словам, эти продукты, богатые витамином A, укрепляют слизистую оболочку и не дают вирусу проникнуть в организм.