Названы помогающие не болеть осенью продукты Диетолог Соломатина: белковые продукты и приправы помогут не болеть осенью

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Белковые продукты, некоторые овощи и приправы помогают защитить организм от простудных заболеваний осенью, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, мясо и рыба укрепляют клеточные мембраны, через которые могут проникнуть вирусы. В то же время богатые витамином A фрукты и овощи укрепляют слизистую оболочку и не дадут вирусу проникнуть в организм.

Облепиха, тыква, морковь — в общем, все оранжевого цвета. Можно добавлять в рацион продукты животного происхождения, больше яиц. Морская рыба и капуста необходимы для нормальной работы щитовидной железы, потому что к концу осени это может беспокоить, — сказала Соломатина.

Диетолог добавила, что согревающие напитки, имбирь, различные травы, перец, хрен, горчица и чеснок помогут улучшить кровообращение и не болеть осенью. Также специалист призвала соблюдать водный режим.

Ранее Соломатина рассказала, что благодаря продуктам с содержанием хрома можно проще и легче пережить осень. По ее словам, этот элемент содержится в морепродуктах, какао и финиках. Она отметила, что хром помогает справиться с плохим состоянием и увеличением нагрузки.