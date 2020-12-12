Россиянам рассказали о самых опасных искусственных ёлках

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Производители, как правило, при производстве ёлок добавляют в состав материала специальные вещества, препятствующие распространению пламени и поглощающие дым. Но некоторые ёлки крайне пожароопасны, предупредили в Роскачестве.

Речь идёт об искусственных деревьях, в составе которых есть эластомер (резина), который очень хорошо горит. С такой ёлкой надо быть осторожными. Хранить любые искусственные ёлки следует в сухом, тёмном и прохладном месте, подальше от электроприборов.

Если возникла необходимость купить новый символ праздника, не следует приобретать ёлки, которые произведены пять и более лет назад, отметили эксперты. Такие украшения интерьера неопасны, но материал, из которого они сделаны, стареет, и деревья прослужат меньше, особенно если стоят на свету. При покупке ёлки можно провести ладонью против иголок — у качественного изделия иголки не выгибаются, не ломаются и тем более не выпадают. Надёжнее деревья с металлическим каркасом.

Новая ёлка будет пахнуть вспомогательными веществами, но если технология изготовления не была нарушена, то запах будет не слишком резким и почти полностью выветрится за несколько дней. Однако если ёлка некачественная или слишком старая, то, скорее всего, запах никуда не денется, — цитирует РИА Новости сообщение Роскачества.

После покупки ёлки из поливинилхлорида её можно протереть смоченной в касторовом масле тряпкой — это продлит срок службы изделия.

Представленные сейчас в продаже деревья чаще всего изготовлены из поливинилхлорида или из полиэтилена. Изделия из пожароопасной резины встречаются реже. Качественная ёлка может прослужить более 10 лет при надлежащих условиях хранения.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты МЧС рассказали, как украсить новогоднюю ёлку и избежать пожара.