Россиянам посоветовали не игнорировать повестки в почтовых ящиках Адвокат Айрапетов: полученную не лично в руки повестку из военкомата не следует игнорировать

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Военкомат может вручить гражданину повестку о призыве на службу лично в руки или направить по почте. В обоих случаях на нее следует отреагировать, чтобы избежать привлечения к ответственности, рассказал Lenta.ru член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов. Он пояснил, что если повестка отправляется почтой, то гражданин считается уведомленным в ее получении, когда она доставлена в почтовый ящик.

Поэтому гражданам, получившим повестку не лично в руки, а на свой почтовый адрес, я порекомендую отреагировать на эту повестку и явиться по указанному адресу, — сказал юрист.

Он напомнил, что в настоящее время неявка в военкомат по повестке грозит привлечением к уголовной ответственности. Статья УК гражданину не грозит, если он не проживает по адресу регистрации и может доказать это, а также в случае пребывания на территории другого субъекта. В таких случаях гражданин считается неуведомленным о призыве.

Ранее член думского комитета по обороне Виктор Заварзин разъяснил, что повестки на мобилизацию не могут выдаваться на улице или рядом с метро, поскольку это не соответствует установленному порядку. Они должны доставляться на дом.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Военкоматы уже проводят соответствующие мероприятия. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны для участия в спецоперации на Украине в общей сложности 300 тысяч резервистов — 1% от мобилизационного ресурса страны. Речь идет о ранее служивших, имеющих боевой опыт и военно-учетные специальности лицах.