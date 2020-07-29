Россиянам рассказали о наиболее частых схемах мошенничества на дороге

https://static.news.ru/photo/15edf1aa-d1ac-11ea-9c77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям России рассказали о самых распространённых схемах обмана водителей, а также о способах не попасться на уловку мошенников.

В своём материале автомобильный журнал «За рулём» заострил внимание читателей на четырёх встречающихся схемах. Так, наиболее распространённый способ мошенничества осуществляется при содействии детей. Суть заключается в том, что к автомобилисту на парковке подходит заплаканный ребёнок и просит отвезти его к бабушке, потому что его бьют родители, либо сообщает, что потерялся, и просит помочь найти родных.

Соглашаясь отвезти ребёнка к родственникам, вы рискуете заработать очень крупные неприятности, — следует из публикации журнала.

В частности, добрый водитель может столкнуться с поджидающими в указанном месте «родителями» с подставными полицейскими. Они легко обвинят жертву в похищении ребёнка или даже в педофилии. Мошенники также предложат «договориться» на месте.

При второй схеме водитель одного из автомобилей во время движения показывает жертве знаки, что с машиной что-то не так и просит остановиться и встать у обочины, после чего выбегает, требует открыть капот и спешно что-то делает с агрегатами.

Так, «бдительный» автомобилист может легко вогнать в ступор жертву своей скоростью. Получив доступ к подкапотному пространству, злоумышленник брызнет масло на горячий двигатель — из-за этого повалит дым. После этого аферист предложит проехать в сервис к своим знакомым, которые в свою очередь будут задирать цены на ремонт.

Третья схема касается требования компенсации морального вреда. Её обязательное условие — низкая скорость передвижения. Злоумышленник, выждав нужный момент, бросается под колеса, после чего падает на землю, сымитировав наезд.

В данном случае рекомендуется не «договариваться» на месте, а сразу же вызывать ГИБДД. Также по возможности следует собрать контакты у свидетелей инцидента.

Последний наиболее распространённый способ сводится к простой краже — злоумышленники просят о помощи автолюбителя и впоследствии обкрадывают его.

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