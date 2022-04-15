Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе бытовой техники

Критерии выбора прибора бытовой техники зависят от категории товара, так как при покупке пылесоса, микроволновки или телевизора учитываются разные параметры, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. В первую очередь покупателю важно понять, какую сумму он готов потратить, затем нужно определиться с базовыми критериями (тип, размер, мощность и прочее). Только после этого стоит обращать внимание на дополнительный функционал, который приведёт к удорожанию устройства или может быть ненужным.

Например, выбирая микроволновую печь , начните с определения нужного вам типа: встраиваемое (важно верно высчитать нужный размер модели под ваш кухонный гарнитур) и отдельно стоящее устройство, подходящих объёма и мощности. Печи на 20–23 л и с мощностью 800–1000 Вт хватит для всех базовых задач, от разморозки до приготовления несложных блюд. Одному человеку или небольшой семье незачем переплачивать за объём, поскольку цена на более мощные и габаритные печи начнёт возрастать. Но если вы знаете, что будете готовить большие порции, то есть смысл выбрать и больший объем. Присмотритесь к внутреннему покрытию камеры: эмалевые и керамические покрытия трудно поцарапать и легко отмывать, а вот сталь может быть совсем не просто чистить, — советуют специалисты Роскачества.

Более того, при выборе микроволновой печи стоит обратить внимание на прозрачность дверцы и внутреннюю иллюминацию. Определившись с базовыми критериями, покупатель решает, нужны ли гриль, конвекция, сенсорное управление и другие функции, которые приведут к удорожанию печи.

При выборе пылесоса специалисты Роскачества рекомендуют сначала определить подходящий тип пылесборника, который во многом определит конструкцию устройства, размер, форму. Чаще всего модели с мешком для сбора пыли являются доступными и недорогими. Также важно посчитать, насколько большой будет территория для чистки, так как это необходимо для определения мощности. На этот параметр также влияет, есть ли в квартире домашние животные или различные ковровые покрытия.

Чем меньше загрязнений, тем меньше требуется мощность. Для незначительных загрязнений достаточно 300 Вт. Если есть описанные выше факторы, то уже нужна мощность больше, — объяснили в ведомстве.

При выборе телевизора стоит начинать с диагонали. Чтобы определиться с размером дисплея, необходимо оценить, сколько имеется свободного пространства и где будет расположено устройство. Другим важным параметром считается разрешение экрана, поскольку от него зависит, какое максимальное качество картинки модель будет поддерживать. По результатам испытаний Роскачества (в рейтинге более 175 моделей телевизоров), качество изображения (основной параметр в программе испытаний) у 8K пока уступает моделям 4K, причём по нескольким показателям. Кроме того, цена телевизоров с поддержкой 8K достаточно высокая, а производители контента пока не стремятся переходить на 8K. Именно поэтому покупка таких телевизоров может быть преждевременной. Также при выборе стоит обратить внимание на тип матрицы, частоту обновления экрана, качество звука и наличие нужных вам разъёмов.

В марте россияне начали скупать отечественную и белорусскую бытовую технику. Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов объяснил высокий спрос на эти товары низкой ценой.