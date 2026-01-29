Как правильно откопать засыпанную снегом машину: инструкция в картинках

В Москве впервые с начала зимнего сезона высота сугробов достигла полуметра. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, снежный покров поднялся до 52 сантиметров. Автолюбители сталкиваются с массовой проблемой: как выехать утром из сугробов. NEWS.ru рассказывает, как правильно откопать машину.

Если автомобиль засыпало снегом, то у водителя есть несколько вариантов. Долгие: ждать прихода лета или надеяться на дворников, которые когда-нибудь очистят автомобиль. Но правильный путь — пойти и самому достать машину из-под белого одеяла. Для этого понадобятся лопаты. Легкие пластиковые используются, только когда свежий снег. А у опытных водителей есть две лопаты: штыковая (ей можно раскалывать большие слежавшиеся куски снега и льда) и металлическая совковая. Ну и, конечно, нужна щетка для очистки снега с крыши, капота и лобового стекла.

Пошаговая инструкция — в инфографике NEWS.ru.