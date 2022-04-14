Названа причина роста спроса на российскую и белорусскую бытовую технику

В марте россияне начали скупать отечественную бытовую технику. В отдельных торговых сетях продажи российской и белорусской продукции выросли на 50–70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. NEWS.ru поговорил с директором по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антоном Гуськовым и выяснил, с чем связан высокий спрос на российские и белорусские бренды.

Спрос вырос на всю технику, но эта категория товаров, если мы говорим про российские и белорусские бренды, эта техника в основном представлена в низком и среднем ценовом сегменте. Это в основном холодильники, стиральные машины и телевизоры. В условиях, когда денег у людей становится всё меньше и меньше, они могут себе позволить вещи не очень дорогие. Я думаю, с этим тоже связано, — объяснил Гуськов.

Он добавил, что российская и белорусская продукция бытовой техники является технически более простой. Как правило, это менее прогрессивные устройства, более простые, поэтому они и стоят дешевле.

Ранее исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показало, что после ухода профильных зарубежных магазинов с российского рынка покупателям больше всего не хватает бытовой техники, мебели и электроники. Отмечается, что половина опрошенных (49%) признались, что не успели приобрести всю необходимую мебель и товары для дома. Несмотря на это, большинство (80%) готовы приобретать нужные товары у малоизвестных производителей.

В конце февраля российские ретейлеры начали поднимать цены на бытовую технику и электронику из-за изменения курса валют на фоне событий на Украине, а также ухода многих брендов с рынка.