Россиянам рассказали, можно ли заплатить алименты заранее Выплаченные заранее алименты по закону будут считаться подарком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алименты, установленные судом, нельзя оплатить раньше указанного срока, необходимо вносить платеж ежемесячно, сообщает «МК — Калининград». По данным издания, изменить эти условия невозможно, но можно заключить специальное соглашение и выплатить алименты авансом.

Если же плательщик сделал выплату заранее, все равно она не будет идти в зачет, а будет расценена как подарок. Таким образом, у плательщика может появиться долг, а взыскать подаренную сумму будет практически невозможно, — сообщило издание.

Однако существует возможность оплатить алименты авансом. Для этого составляется соглашение с обеими сторонами и заверяется у нотариуса. В заявлении нужно указать, что деньги будут засчитаны в счет будущих платежей, также необходимо указать сумму и основания, на которых алименты выплачиваются заранее.

Юрист Людмила Александрова ранее рассказала, что мужчины в попытках обмануть женщин из-за алиментов могут официально перейти на минимальную оплату труда или, в случае рождения ребенка во второй семье, снизить суммы выплаты на первого. Она отметила, что в первом случае человеку приходится договариваться непосредственно с работодателем. Эксперт указала на то, что можно доказать, что мужчина намеренно скрывает свои доходы.