Россиянам рассказали, какая сыпь на коже говорит об инфицировании ВИЧ Дерматовенеролог Анчикова: пятна и розовые узелки на коже могут говорить об инфицировании ВИЧ

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ВИЧ-инфекция часто прогрессирует бессимптомно, но иногда зараженные при первых признаках болезни занимаются самолечением или бесконечно наблюдаются у косметологов и терапевтов, не подозревая о серьезной проблеме, рассказала NEWS.ru дерматовенеролог Екатерина Анчикова. По ее словам, среди самых распространенных признаков ВИЧ-инфекции можно выделить высыпания на коже из-за повреждения клеточного и гуморального иммунитета.

Они имеют разный визуальный характер, в зависимости от тяжести состояния пациента. Сыпь может появиться даже через несколько дней или недель после инфицирования и длиться несколько месяцев. Она может быть в виде пятен и узелков розового и красного цвета на лице, животе, груди, руках, — подчеркнула эксперт.

Медик добавила, что такие признаки ВИЧ-инфекции иногда сопровождаются температурой и увеличением лимфоузлов, похудением и общей слабостью, чаще всего данные больные «лечатся» от ОРВИ, аллергодерматозов, кори и краснухи, так как высыпания имеют схожий характер.

Ранее Анчикова рассказала NEWS.ru, что в последние годы часто сталкиваются со скрытой формой сифилиса без классических проявлений на коже и слизистых, а также признаков поражения внутренних органов и нервной системы при положительных серологических лабораторных тестах. Эксперт подчеркнула, что недуг иногда «маскирует» первичные симптомы под другие болезни, вводя человека в заблуждение. Специалист добавила, что подобные проблемы связанны с половым поведением людей.